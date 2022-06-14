شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: القطيف بيئة خصبة للاستثمار وريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محافظ القطيف إبراهيم الخريف إن المحافظة تحظى بميزة وبيئة خصبة للاستثمار، ومؤهلة لاحتضان أي توجهات إيجابية ترفع مستوى ريادة الأعمال.

وأكد «الخريف» خلال استقباله عددًا من أعضاء مجلس أعمال القطيف برئاسة عبدالرؤوف المطرود، في تشكيله الجديد، بمقر المحافظة، أمس، دعمه لتوجهات المجلس وخططه المستقبلية لتطوير المحافظة، وتعزيز التعاون المشترك مع جميع القطاعات.

وهنَّأ المحافظ، خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس المجلس طفول آل حبيب، ومدير ادارة مجالس الأعمال بغرفة الشرقية حسن الهزاع، الأعضاء الجدد بمناسبة اختيارهم للدورة التاسعة عشرة، معربًا عن تمنياته لهم التوفيق والنجاح، لمواكبة رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -سدَّد الله خطاها- لدفع عجلة التنمية المتسارعة في الوطن الغالي.

ودعا «الخريف» إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المحافظة وفق تطلعات ولاة الأمر -أيّدهم الله-، وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه «يحفظهما الله».

من جانبه، استعرض «المطرود» مهام وخطط المجلس الحالي، وتطلعاته المستقبلية ورؤيته لمستقبل الاستثمار في المحافظة، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الشباب والشابات على إنشاء مشاريعهم وخلق البيئة الداعمة لها.

ووجّه «المطرود» الشكر والتقدير للمحافظ على دعمه اللا محدود لمسيرة المجلس، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على الوطن نِعمتي الأمن والأمان.