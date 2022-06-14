شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جراحات التجميل د. المؤمن ينضم لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم للكفاءات الطبية بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، أحد أفضل جراحي التجميل؛ الدكتور حسين المؤمن استشاري الجراحة التجميلية، رئيس قسم جراحة التجميل ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد بالهفوف سابقا، والحاصل على البورد والزمالة في طب وجراحة التجميل.

والدكتور حسين يمتلك خبرات طويلة في مجال جراحات التجميل أسهمت في علاج عدد كبير من المراجعين والمراجعات وبنجاح تام ولله الحمد، وقد سبق للدكتور المؤمن أن عمل في عدد من كبرى المستشفيات والمراكز المتخصصة في جراحة التجميل، تمكن خلالها من إجراء عمليات تجميلية متنوعة بمعدلات نجاح عالية لمختلف الأعمار، سواء الأطفال أو الكبار.

يقوم الدكتور حسين بإجراء عمليات تجميل الأنف وتكبير وتصغير ورفع الثديين، ونحت الجسم وشفط الدهون وشد البطن والظهر والذراعين والأفخاذ والأرداف بعد عمليات السمنة، وجراحات تجميل الجفون والشفة وترميم الأذن والأنف، ومعالجة التشوهات الخلقية كالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وتشوهات اليدين والأذن الوطواطية، بالإضافة إلى علاج الحروق وآثارها بمختلف الدرجات، وعمليات ترميم ما بعد الإصابات، واستئصال الأورام.

ويأتي انضمام الدكتور حسين المؤمن إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر تماشيا مع سياسة مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، الهادفة لاستقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة وذات الخبرة الطويلة في التخصصات كافة، حتى يحظى مراجعو المجموعة بخدمات طبية متميزة.