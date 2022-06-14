شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي، أهمية اكتساب المهارات والمعارف التي تسهم في رفع مستوى تعزيز الأمن الفكري، من خلال فهم أسباب الانحراف ومصادره ومهدداته، والتعرُّف على إستراتيجية المملكة في هذا المجال.

وبيَّن فضيلته خلال دورة «تعزيز الأمن الفكري»، التي استهدفت قادة ومنسوبي الهيئة الملكية بالجبيل، الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتطرف الفكري، كاشفا عن أهم الشبهات والمعتقدات التي يحملها أصحاب الفكر الضال.

وركزت الدورة على مفاهيم الأمن الفكري، والتيارات والاتجاهات الفكرية المعاصرة، والشبهات الفكرية المعاصرة، ومهددات الأمن الفكري، ودور الحوار ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في تعزيزه، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الفكري، وذلك ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله –.