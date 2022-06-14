شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 35 منسقة أمن بمدارس الخبر على «إدارة الكوارث» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك 35 منسقة للأمن والسلامة بمدارس مكتب تعليم الخبر، في برنامج «إدارة الأزمات والكوارث» الذي استضافته إدارة تعليم الشرقية، صباح أمس، بقاعة الأمير محمد بن فهد، بمبنى تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام، ونظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع الدفاع المدني بالمنطقة.

ويهدف البرنامج للمساهمة في نشر الوعي بالكوارث المتوقع حدوثها بالمنطقة، والتدريب على جوانب الأمن من الأخطار المحيطة، وصولا لتعلم مبادئ الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

ويستمر البرنامج 3 أيام بواقع يوم واحد للدفاع المدني، ويومين للهلال الأحمر، ويشمل 3 محاور رئيسية، هي: إدارة الأزمات والكوارث، السلامة من الحرائق، الإسعافات الأولية.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أهمية تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خاصة فيما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بخلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلميهم، وأشار إلى تبني مدير عام تعليم المنطقة د. سامي العتيبي، جميع الخطط الداعمة لتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام، ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية التي تتبناها وزارة التعليم، تماشيا مع الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم، لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها أحد ركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.

يذكر أن البرنامج يتم بشكل دوري، ويستهدف على مراحل جميع منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بمدارس تعليم المنطقة.