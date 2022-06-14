شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 56 ملصقا إعلانيا مخالفا من مواقع متفرقة بحي العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر 56 ملصقا إعلانيا مخالفا من مواقع متفرقة بحي العليا، ضمن جهودها في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

وضبطت البلدية مقاول بناء، لتنفيذه أعمال خلط الأسمنت على الرصيف والأسفلت، وتم تطبيق لائحة الغرامات بحد 10 آلاف ريال، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله، كما ضبطت مقاولا تابعا لإحدى الجهات الخدمية، لتنفيذه أعمال حفر دون توفير وسائل السلامة اللازمة، وتم تطبيق لائحة الغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

وكانت البلدية قد بدأت العمل بإعادة تطوير دوار طريق الأمير تركي مع تقاطع طريق الملك فيصل، بتعديل المسارات واستحداث نقاط التفاف، بما يسهم في انسيابية الحركة وتحقيق معايير السلامة المرورية، وذلك نظرا لأهمية الموقع، والذي يعد موزعا للحركة المرورية، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وإدارة مرور المنطقة الشرقية.