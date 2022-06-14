شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 مطاعم لـ«إعادة التأهيل» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحالت بلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 3 مطاعم إلى برنامج إعادة التأهيل، بعد رصد تهالك في جدران وأثاث المطاعم، بالإضافة إلى سوء النظافة العامة، والأدوات المستخدمة في إعداد الأغذية، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشآت المخالفة، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين.

وأغلقت إدارة الأسواق مركزين للمساج؛ لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية للمنشآت التجارية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وكثفت الإدارة العامة لصحة البيئة، حملاتها؛ للتأكد من تطبيق المنشآت لكافة الاشتراطات المتعلقة بسلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين، إلى جانب الامتثال للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كورونا».