شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الرفوعات المساحية لردم التجمعات المائية وسفلتة أحياء «عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن بلدية محافظة الخبر تولي اهتمامًا بتنمية مخططات العزيزية، من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها، وفق الاعتمادات المالية اللازمة لها، وأن هذا الأسبوع شهد الإعلان عن بدء الرفوعات المساحية لمشروع الردم والسفلتة بأحياء العزيزية، إضافة إلى الإعلان عن مشروع إنشاء شارع الستين بمرحلته الأولى بطول 6.5 كم، الذي يربط أحياء العزيزية بطريق مجلس التعاون، وكذلك مشروع لردم التجمعات المائية في العزيزية، ومشروع إنشاء حدائق عامة، وعدة مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

مشاريع السفلتة

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام بأمانة المنطقة الشرقية، في ردها على ما نشرته ”الخليج 365”، بعنوان «أحياء العزيزية.. خدمات ناقصة ومستنقعات تحيط الشوارع»، أن هناك العديد من المشاريع التي أنجزت خلال السنوات الماضية، شملت العديد من المجالات، من بينها مشاريع السفلتة، مؤكدة أن مشروعات بلدية الخبر فيما يخص سفلتة الشوارع بالعزيزية، شملت حي الشراع بمرحلتيه الأولى والثانية، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع سفلتة جميع الشوارع الرئيسية والداخلية في المربع «أ» بحي الشراع، وسفلتة شارع الستين الفاصل بين حيي الشراع والصواري، فيما تضمنت المرحلة الثانية سفلتة جميع شوارع الثلاثين والأربعين والستين بحي الشراع، إضافة إلى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع «ب»، وسفلتة 3 شوارع رئيسية بحي الكوثر، وسفلتة عدد من الشوارع الرئيسية بحي الصواري وعدد 16 شارعا داخليا.

إنارة الأحياء

وأشارت إلى إنارة حي الصواري بالكامل، بإجمالي 1700 عمود إنارة، وإنارة جميع الشوارع الرئيسية بحي الشراع، والمربعين «ج» و«د» بأكثر من 1000 عمود، إضافة إلى شوارع مخطط 129، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة في مخطط 489 «أ»؛ لرفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة، والتي تضمنت تمديد كابلات بطول 3000 متر طولي، وتركيب 148 فانوسًا جديدًا، وإعادة ضبط استقامة 5 أعمدة.

وتابعت: شهدت الفترة الماضية إعادة تأهيل وإنارة شبكة الإنارة بحي الأمواج بالعزيزية، بإجمالي 270 عمود إنارة، وتمديد كابلات إنارة بطول 8000 متر طولي، وصيانة المحطات وتركيب لوحة إنارة جديدة.

ردم الأحياءأما فيما يخص مشاريع ردم المخططات، بينت الأمانة أن هناك مشروعًا لردم الشوارع بأحياء الكوثر والرجاء، وأن تلك الأعمال ستسهم في إيصال الجهات الخدمية الأخرى خدماتها بالمخططين.

تجمعات مائية

وأكملت أنه فيما يخص مشروع ردم التجمعات المائية، أنجزت بلدية الخبر خلال الأعوام الأربعة الماضية، ردم ما يزيد على 580 تجمعا مائيا بالعزيزية متفاوتة المساحة، وهذا ما أسهم بشكل فاعل بالحد من وجود التجمعات المائية بشكل كبير خاصة في أحياء الصواري والشراع.

أنقاض ومخلفات

وأزالت بلدية الخبر خلال عام 2021م، أكثر من 69.520 م3 من الأنقاض ومخلفات البناء في العزيزية ضمن برنامج إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن برنامج رفع الأنقاض ومخلفات البناء.

الإصحاح البيئي

وتواصل بلدية الخبر بشكل يومي ضمن برنامجها اليومي أعمال الرش والوقاية والإصحاح البيئي في مختلف أحياء العزيزية، أسوة بما يحدث في جميع أحياء الخبر، لتعزيز الإجراءات الوقائية ومعالجة تجمعات المياه للقضاء على بؤر تجمع الحشرات.

مشاريع الصيانة

وعملت بلدية محافظة الخبر على تأهيل وإعادة سفلتة شوارع حي الخزامى، ضمن برنامج صيانة الشوارع، وذلك بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة بالحي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر، مشيرة إلى اختيار مربعين بالحي والبدء بكشط وإعادة سفلتة الشوارع الواقعة في نطاق المنطقة المحصورة ما بين شارعي 14 وطريق مجلس التعاون، وطريق الملك خالد وشارع العدل بن الحكيم الشيباني، من خلال إعادة كشط وسفلتة شارع المستشفى بالعزيزية، وإعادة كشط وسفلتة شارع 60 بالعزيزية.

أعمال التشجير

وفيما يخص أعمال التشجير، زرعت بلدية الخبر، خلال العامين الماضيين، ما يزيد على 1270 شجرة في العزيزية، شملت شوارع الخزامى، والبحيرة والتحلية، وتولي اهتماما خاصا بزراعة الأشجار ومضاعفة أعدادها، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لنشر الرقعة الخضراء والعمل بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء.

الحدائق العامة

وأكدت البلدية وجود 7 حدائق بالعزيزية، منها حديقة الخزامى بمساحة 5440 م2، وحديقة النرجس بالخزامى، وحديقة شاطئ النورس بمساحة 1500 م2، وحديقة شاطئ البحيرة بمساحة 2000 م2، وحديقة الزيتون بحي التحلية بمساحة تزيد على 9900 م2، ومنتزه الزيزفون بحي البحيرة على مساحة 12.700 م2، وحديقة الزنبق بحي الشراع بمساحة 6400 م2، وتتضمن جميعها مسطحات خضراء، وألعاب أطفال، وكراسي للجلوس.

أماكن ترفيهية

فيما تم اعتماد 3 حدائق جديدة في العزيزية ضمن حرص البلدية على التوسع في إنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء وزيادة مواقع ألعاب الأطفال في مختلف أرجاء المدينة، وإيجاد أماكن ترفيهية وتعزيز مكونات البنية التحتية، والتوسع في إقامة الحدائق والمنتزهات الترفيهية التي توفر لأفراد المجتمع مخصصات كافية من المساحات الخضراء وأماكن الاستجمام.

جودة الحياة

وافتتحت بلدية محافظة الخبر مؤخرًا، ممشى البحيرة الواقع بحي البحيرة بالعزيزية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة، بطول 1800م، وبعرض 12 م، ويتكون من مسار للمشي بمحاذاة البحر بعرض 3 أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، ومسار خاص لذوي الإعاقة «للمكفوفين»، إضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد على 20 ألف م2، وأشجار أكاسيا بعدد يزيد على 200 شجرة، وذلك ضمن جهود إدارة الحدائق والتجميل التي تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بالخبر وأعداد الأشجار فيها.