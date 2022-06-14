لحظة إنقاذ طفل صغير من البئر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أنقذ الجيش الهندي طفلا يبلغ من العمر 18 شهرا من بئر في ولاية غوجارات الغربية. الصبي المسمى شيفام، سقط في البئر البالغ عمقها 90 مترا عن طريق الخطأ. وهرعت مجموعة من أفراد الجيش إلى قرية دودابور من محطة عسكرية قريبة لإنقاذ الصبي. سحب باستخدام خطاف وربط بحبل ونُقل إلى مستشفى قريب وخرج بعد يومين من المراقبة https://video.twimg.com/amplify_video/1536376213987532802/vid/640×360/7Nvlhdp5e2_nmjE2.mp4?tag=14 أخبار قد تهمك

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