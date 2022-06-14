محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. سائح سعودي في لندن يكشف تفاصيل تلقيه عرض زواج من فتاة بريطانية مقابل السفر معه والعيش في المملكة

كشف مواطن عن تلقيه عرضا من فتاة بريطانية للزواج منه والموافقة على جميع شروطه.

وقال خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنه سافر إلى لندن منذ أسبوع ويتردد على أحد المطاعم مرتديا الزي السعودي ثم تفاجأ بالفتاة تقدم له عرض الزواج”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وتابع” فتاة بريطانية عرضت علي إني أتزوجها مقابل تعطيني كل اللي بحسابها وموافقة على جميع شروطي. ” لافتا إلى أن الفتاة كانت متحمسة وأكدت له رغبتها في السفر معه والعيش في المملكة.

وقال: “هنا يحبون السعوديين بشكل مو طبيعي”. مضيفا أنه لا يتزوج إلا سعودية.