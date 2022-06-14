مع بدء وصول الحجاج .. قرار جديد من بشأن كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قررت المملكة، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

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