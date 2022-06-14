محمد بن مسعود - الدمام - أول تعليق من الموارد البشرية على مقطع فيديو لحارس أمن يبكي بشدة لعدم حصوله على حقوقه من الشركة

تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع مقطع فيديو لحارس أمن يبكي بشدة بسبب عدم حصوله على حقوقه من الشركة التي يعمل فيها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية عبر حسابه في تويتر : ” إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه في إحدى المنشآت، نوضح بأن فريق الرقابة الميدانية في الوزارة قد باشر الحالة، للتحقق من صحة المعلومات ومتابعة الحيثيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفات تثبت لهم”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وقال الشاب : “يا شركة ما تخافون الله دخلكم بالملايين وتستكثرون علي 200 أو 300 ريال.. الله لا يوفقكم”.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الموارد البشرية على مقطع فيديو لحارس أمن يبكي بشدة لعدم حصوله على حقوقه من الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.