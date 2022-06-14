ألمانيا ترفع كل قيود السفر المتعلقة بوباء كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلن وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، أنه اعتبارا من السبت 11 يونيو الجاري، ستزيل ألمانيا العديد من قيود السفر المفروضة على دخول أراضيها بسبب كورونا.

وتتطلب قاعدة (3G) من المسافرين القادمين تقديم شهادة صالحة تثبت التطعيم أو التعافي أو اختبار سلبي لكورونا، لدخول البلاد، حيث سيتم رفع هذه القاعدة، على الأقل لموسم الصيف، بينما انخفض عدد الإصابات بكورونا في البلاد بشكل كبير.

وسيسمح مرة أخرى بالدخول إلى ألمانيا لجميع تأشيرات شنغن (بما في ذلك السياحة والزيارات) ولم يعد مطلوبا شهادة التطعيم أو شهادة الاختبار PCR أو إثبات الشفاء للدخول.

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