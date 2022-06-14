محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. زفاف أسطوري لموظف حكومي يثير الجدل في مصر والكشف عن تكلفته الصادمة

تقدم برلماني مصري بطلب إحاطة حول حفل زفاف خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة المصرية والذي أقيل من منصبه بعد اتهامات بالفساد لاحقت مسؤولين بالوزارة، بعد أن أثار جدلا في مصر بسبب تكاليفه الباهظة، ومشاركة عدد كبير من السياسيين والمشاهير ورجال الأعمال فيه وكذلك إحياء الفنان عمرو دياب له.

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زفاف أسطوري

وتقدم البرلماني محمد سعد الصمودي ، بطلب الإحاطة بشأن بذخ الحفل الذي تجاوز الـ 10 ملايين جنيه، واصفا إياه بأنه كان أسطوريا، ولافتا للانتباه بسبب حضور الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وإحيائه من جانب نجوم الغناء في مصر، الذي يتجاوز أجر الواحد منهم 3 ملايين جنيه، على حد تعبيره .

وأوضح النائب في بيانه الذي نشرته صحف مصرية أن صاحب حفل الزفاف خالد مجاهد، موظف حكومي في الدولة، الخليج 365 وأن شغل منصب المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، وتمت إقالته على خلفية اتهامات فساد مالي لاحقت مسؤولين في الوزارة.

ثاني زواج في أقل من عام

وتابع الصمودي أن تكاليف هذا الحفل وهو الزواج الثاني لمجاهد في أقل من عام لا تتناسب مع مصادر دخل صاحبه، الذي يعد موظفا سابقا في وزارة الصحة، مما أثار تساؤلات مشروعة، كما استفز حشد من المواطنين في مصر في ظل حالة الغلاء غير المسبوقة، والظروف الاقتصادية والمعيشية الطاحنة.

واختتم الصمودي، بيانه بالقول إننا في حاجة إلى الوقوف على مصادر دخل خالد مجاهد، وتتبع ذمته المالية، كإجراء رقابي مخول لنا بحكم أننا مسؤولون عن الحفاظ على المال العام.

سبب الحفل الأسطوري

وفي سياق متصل، كشفت مصادر صحافية مصرية سر الجدل التي انتشر حول الحفل ومشاركة هذا الحشد الهائل من المشاهير فيه، وقالت إن والد العروس من كبار رجال الأعمال في قطاع البترول وصاحب مطعم شهير يفد إليه له كل نجوم الفن والسياسية.