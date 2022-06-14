محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت مكتبة جرير عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف بمسميات (محاسب مبيعات ، مسؤول مبيعات ، فني صيانة هواتف) للرجال والنساء ، من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في معارضها في الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل وفق التالي:
محاسب مبيعات – كاشير – للرجال والنساء
مسؤول مبيعات – بائع – للرجال والنساء
فني صيانة هواتف – للرجال والنساء
شروط التقديم
سعودي / سعودية الجنسية.
شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
مهارات في التواصل والتعامل مع العملاء.
– المزايا:
أخبار قد تهمك
رواتب أساسية تبدأ من (5,600) شهرياً فأعلى (تحدد الرواتب بعد المقابلة).
نظام عمولات شهري
إجازة يومين في الاسبوع
تدريب على رأس العمل
تأمين طبي
– وأشارت مكتبة جرير إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال تعبئة نموذج التوظيف على الرابط (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى «مكتبة جرير» في 4 مدن.. مزايا وتأمين طبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.