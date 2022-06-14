وظائف شاغرة لدى «مكتبة جرير» في 4 مدن.. مزايا وتأمين طبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت مكتبة جرير عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف بمسميات (محاسب مبيعات ، مسؤول مبيعات ، فني صيانة هواتف) للرجال والنساء ، من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في معارضها في الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل وفق التالي:

محاسب مبيعات – كاشير – للرجال والنساء

مسؤول مبيعات – بائع – للرجال والنساء

فني صيانة هواتف – للرجال والنساء

شروط التقديم

سعودي / سعودية الجنسية.

شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

مهارات في التواصل والتعامل مع العملاء.

– المزايا:

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رواتب أساسية تبدأ من (5,600) شهرياً فأعلى (تحدد الرواتب بعد المقابلة).

نظام عمولات شهري

إجازة يومين في الاسبوع

تدريب على رأس العمل

تأمين طبي

– وأشارت مكتبة جرير إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال تعبئة نموذج التوظيف على الرابط (اضغط هنا).