للسلامة عنوان في مرسيدس-بنز

محمد بن مسعود - الدمام - لطالما كانت السلامة على رأس أولوياتنا في مرسيدس-بنز، وفي ظل ما تم تداوله مؤخرًا في خصوص ضرورة إجراء بعض التحديثات لبعض طرازات مرسيدس-بنز لإمكانية وجود ضعف في فعالية أداء معزز الفرامل الذي يسببه التآكل المتقدم في نظام الفرامل على طرازات آر كلاس، وجي كلاس، وإم كلاس في الموديلات المصنعة بين الفترة 2004 و2016 على وجه التحديد، فإن شركة الحداد للسيارات قامت بتطوير موقع إلكتروني لمساعدة عملائها على تتبع ما إذا كانت التحديثات تسري على مركباتهم أم لا.

تصبح بعض الأجزاء أو التقنيات الموجودة داخل بعض المركبات قديمة وتحتاج إما إلى استبدالها أو تحديثها بمرور الوقت، لذلك تحرص شركة الحداد للسيارات بإبقاء العملاء على اطلاع بشأن أي تحديثات مطلوبة لمركباتهم حتى يتمكنوا من الاطمئنان التام على أن مركباتهم محدثة وآمنة تمامًا للقيادة لهم ولأحبائهم.

يمكن للعملاء القيام بذلك ببساطة عن طريق زيارة موقع استدعاء مرسيدس-بنز عبر http://mercedes-bahrain-recall.com/ وإدخال رقم شاصيه السيارة المكون من 17 رقمًا والذي يمكن العثور عليه في المنطقة السفلية من الزجاج الأمامي أو جانب السائق بعمود باب المركبة. سيتمكن العميل بعد ذلك من التأكد إن كان التحديث يسري على مركبته.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز خدمة مرسيدس-بنز على 17785999.