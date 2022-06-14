حجز إلكتروني لزيارة البلديات - #عاجل

وأوضحت أمانة الأحساء، أنه يمكن للعميل تحديد: (الأمانة، البلدية، الخدمات المتاحة، التاريخ، الوقت، موضوع الزيارة)، من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية، وأنه تبعًا لهذه الخدمة يمكن إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى زيارة المستفيد للأمانة أو البلدية، وتأتي هذه الخدمة، ضمن سلسلةٍ من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، بهدف تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي من خلال أتمته الإجراءات؛ لرفع كفاءة العمل، وتسريع سير المعاملات. خطوات حجز موعد تسجيل الدخول في منصة بلدي اختيار خدمة حجز المواعيد الإلكترونية من قائمة خدمات بلدي الضغط على أيقونة إضافة موعد جديد تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب تأكيد الموعد عبر رسالة نصية خطوات التقديم إدخال جميع البيانات الإجبارية وتحديد تصنيف الخدمة والتاريخ والوقت إرسال الطلب ليتم معالجته من الإدارة المختصة التواصل مع المستفيد عن طريق الموظف المعني لمحاولة حل مشكلته تأكيد الموعد أو إلغاؤه من قبل المستفيد تقييم الخدمة بعد الموعد
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