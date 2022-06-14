Mentorship منصة للاستفادة من الخبرات - #عاجل

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة تستهدف تطوير منصة رقمية لبرامج الإرشاد ونقل الخبرات «Mentorship» لربط المهنيين المبتدئين وذوي الخبرة المحدودة، بكبار خبراء الصناعة والأعمال وأصحاب الخبرة الواسعة، عن طريق التطوع او عن طريق الحصول على مبلغ مدعوم من قبل الصندوق، لتقديم الإرشاد والمشورة والتوجيه لمساعدة الشباب وذوي الخبرة المحدودة، في التطوير المهني عند دخول سوق العمل.

وسيتم ذلك من خلال تقديم الإشراف والتوجيه من خبير إلى مبتدئ في مجال ما، حيث يقوم الخبير بإرشاد الشاب المبتدئ نحو أفضل طرق المعارف والمهارات، ويذلل العقبات التي تعترض طريقه أثناء تطويره المهني، ويجيب على أسئلته ويقدم له النصيحة والتوجيه في قراراته المهنية المختلفة، وينبغي أن تنسق هذه المبادرة أيضا مع مبادرة «الإرشاد المهني الشامل» لربط المنصتين ببعضهما البعض. أهداف المشروع تهدف مبادرة الإرشاد ونقل الخبرات، إلى حل مشكلة محدودية الفرص للمبتدئين وذوي الخبرة المحدودة، من الاستفادة من تجارب كبار الخبراء، للحصول على الإرشاد والمشورة المناسبة منهم، بحكم معرفتهم وخبراتهم المتراكمة في المجال المهني. المخرجات الرئيسية ويقوم المسترشد باختيار الخبير المناسب من نفس المجال، بمساعدة النظام وحجز موعد جلسة إرشاد تخصصية، ومن ثم الحصول على الخدمة، وسيكون تقديم الخدمة من قبل الخبير تطوعية أو برسوم حسب اختيار الخبير، ويكون دفع الرسوم من قبل المسترشد أو من قبل الصندوق، بحيث يتم توفير الدعم المالي عند إطلاق الخدمة، على مدى 3 سنوات لـ 24.000 جلسة إرشاد لمبتدئ الخبرة للجلسات الخاضعة للرسوم، وسيتم ربط منصة الإرشاد ونقل الخبرات في منصة الإرشاد الشامل، كواجهة مستخدم واحدة للمستفيد. فوائد الإرشاد ونقل الخبرات 1 نقل المعرفة بين أصحاب الخبرة وقليلي الخبرة.