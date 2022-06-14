شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار "أيامنا الحلوة".. 4 ملايين زائر لموسم جدة منذ انطلاقته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد موسم جدة 4 ملايين زائر من مختلف الأعمار والجنسيات منذ انطلاق فعالياته في مايو الماضي، وذلك في أجواء من الفرح والترفيه، والاقبال المتزايد الذين تفاعلوا مع العروض الحية والتجارب العالمية التي تلبي كافة الرغبات مع استمرار "أيامنا الحلوة".

ويؤكد تسجيل هذا الرقم القياسي من الزوار على ما تتميّز به مدينة جدة من مقومات تاريخية وثقافية وترفيهية، ووجهة سياحية دائمة في المنطقة، حيث ساهم موسم جدة 2022 في تعزيز تلك المكانة وترسيخها، من خلال حجم الفعاليات التي تصل لـ 2800 يوم فعالية، والتجارب والمعارض والمسرحيات والحفلات "العالمية" المقدمة للجمهور من داخل المملكة وخارجها.

وشهد موسم جدة تعدداً في عروضه وتنوع خياراته وأولوية أرقامه، حيث تضمن الموسم أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر في المنطقة في "جدة بيير"، وأول قرية أنيمي من نوعها في العالم في "سيتي ووك"، كما شهد الموسم أكبر تجمع للحيوانات والطيور النادرة وتجارب السفاري في "جدة جنغل"، وعدد من المطاعم والمقاهي العالمية الفاخرة في "نادي جدة لليخوت".

كما تجسد التنوع في فعاليات الموسم، من خلال العروض الثقافية في "جدة التاريخية"، والمعارض العالمية المميزة في "جدة سوبردوم"، والملتقيات الثقافية والفعاليات المتعددة في "حديقة الأمير ماجد"، والمطاعم والعروض والمتاجر في منطقة "جدة آرت بروميناد"، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والرياضات البحرية، وإقامة مسرحيات وحفلات فنية وعدد من التجارب والفعاليات المشوقة بهوية تمزج بين الطابع الترفيهي والتثقيفي والسياحي والتاريخي.