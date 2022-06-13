وصول أول فوج من الحجيج إلى مكة المكرمة

وأشاد القنصل العام للجمهورية التركية بجدة ميتا زعيم أوغلو، بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من حكومة المملكة، لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وأمان، مشيرًا إلى الخدمات والمشروعات النوعية، التي تشهدها عامًا بعد عام، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
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