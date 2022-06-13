تذبذب أسعار البيض في الأسواق

انخفض سعر طبق البيض ببعض المحال، في ظل الدعوات المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة ارتفاع الأسعار، والتي كان على رأسها ارتفاع أسعار طبق البيض وتذبذب أسعاره في مختلف الأسواق.

فعلى سبيل المثال فإن أسعار طبق البيض في أسواق لولو هايبر ماركت بالرياض تراوحت بين 15.35 وصولا إلى 24.95 ريالا بحسب الشركه المنتجة، أما في أسواق التميمي فتراوحت الأسعار بين 17.95 ريالا وصولا إلى 23.95 ريالا، بينما تراوحت أسعار البيض في أسواق العثيم بين 14.95 ريالا وصولا إلى 23.50 ريالا، أما في أسواق نستو فكان سعر طبق البيض 16.96 ريالا، وفي كارفور فكان السعر هو 19.50 ريالا،

وفي الدانوب كانت أسعار طبق البيض تتراوح بين 19.75 ريالا وصولا إلى 22.50 ريالا، وفي سوق عتيقة للخضار والفواكه والبيض والدواجن فتراوح سعر طبق البيض بين 15 ريالا وصولا إلى 18 ريالا.