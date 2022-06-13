فعلى سبيل المثال فإن أسعار طبق البيض في أسواق لولو هايبر ماركت بالرياض تراوحت بين 15.35 وصولا إلى 24.95 ريالا بحسب الشركه المنتجة، أما في أسواق التميمي فتراوحت الأسعار بين 17.95 ريالا وصولا إلى 23.95 ريالا، بينما تراوحت أسعار البيض في أسواق العثيم بين 14.95 ريالا وصولا إلى 23.50 ريالا، أما في أسواق نستو فكان سعر طبق البيض 16.96 ريالا، وفي كارفور فكان السعر هو 19.50 ريالا،
وفي الدانوب كانت أسعار طبق البيض تتراوح بين 19.75 ريالا وصولا إلى 22.50 ريالا، وفي سوق عتيقة للخضار والفواكه والبيض والدواجن فتراوح سعر طبق البيض بين 15 ريالا وصولا إلى 18 ريالا.
كانت هذه تفاصيل خبر تذبذب أسعار البيض في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.