وجهة الغد يطرح الفرص السياحية بالباحة

رعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور مساعد وزير السياحة للشؤون التنفيذية والإستراتيجية الأميرة هيفاء بنت محمد أمس، انطلاق مؤتمر وجهة الغد الذي تنظمه وزارة السياحة، والمقام بالمنطقة، ويستمر يومين، ويمثل حدثاً استثمارياً بارزاً يضم أنشطة واقعية وافتراضية.

ويضم المؤتمر مجموعة من البرامج الحكومية التي تستهدف المستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة والفنادق العالمية وشركات السفر، ومجموعة مختارة من الشركات العامة والخاصة في القطاع.

اتفاقيات محتملة

ويتخلل المؤتمر جلسات حوارية يشارك فيها أبرز المستثمرين في المنطقة والمملكة، حيث يتعرفون على الفرص المتاحة، ويتواصلون مع الشركاء والجهات الحكومية المعنية، وذلك للاستفادة بالشكل الأمثل من مشاركتهم في الحدث.

كما ستسهم الزيارات الميدانية وأنشطة التواصل التي يتيحها مؤتمر وجهة الغد بتوفير العديد من الفرص للوفود لاستهلال النقاشات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المحتملة، وتبادل المعرفة، وقياس العائدات الاستثمارية بشكل أفضل. سيُسلَّط الضوء خلال المؤتمر على الاستثمارات السياحية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والمشغلين الدوليين، بوصف الباحة واحدة من أبرز الوجهات الفريدة في المملكة، التي يُعمَل على تطويرها وفقاً لإستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.

دعم المستهدفات

وانطلق المؤتمر بكلمة لأمير منطقة الباحة، نوَّه فيها بأهمية المؤتمر الذي تقيمه وزارة السياحة ضمن خططها الرامية إلى تطوير القطاع السياحي ليكون رافداً اقتصادياً مهماً يسهم في دعم مستهدفات الرؤية المملكة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة في دوت الخليج بعرض الفرص الاستثمارية السياحية والمسهمة من خلال البحوث وأوراق العمل التي يعرضها المؤتمر وتبادل وجهات النظر عن كيفية إسهام الجهات الحكومية، في دعم ودفع عجلة النمو في الباحة لتتحول المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية رائدة وتسليط الضوء على القيمة الحقيقية وخطط التطوير والتنمية للمواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، موكداً أننا سنقف من خلال المؤتمر على أفضل الإستراتيجيات التي يمكن تبنيها لتعريف المستثمرين بهذه المزايا.

من جهتها، أكدت الأميرة هيفاء بنت محمد أن تنظيم مؤتمر «وجهة الغد - الباحة» يأتي في خطوة متقدمة على صعيد الاستثمار السياحي.