29 موقعا للأحوال المدنية

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 29 موقعًا حول المملكة ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، كما تقدم في منطقة عسير خدماتها للرجال والنساء في مركز الحفاير بمحافظة خميس مشيط، ويوم الأربعاء في مركز صمخ بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في مقر الجمعية الخيرية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد، وكذلك تقدم الوحدات خدماتها في مناطق مكة المكرمة والجوف ونجران وحائل والمدينة المنورة.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني.