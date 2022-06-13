29 موقعا للأحوال المدنية

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، كما تقدم في منطقة عسير خدماتها للرجال والنساء في مركز الحفاير بمحافظة خميس مشيط، ويوم الأربعاء في مركز صمخ بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في مقر الجمعية الخيرية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد، وكذلك تقدم الوحدات خدماتها في مناطق مكة المكرمة والجوف ونجران وحائل والمدينة المنورة.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني.
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