8000 متقدم يتزاحمون على 1560 وظيفة بنجران

شهدت انطلاقة الملتقى التقني للتوظيف والذي تنظمه إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، كثافة كبيرة للمتقدمين والمتقدمات، صاحبها تنظيم دقيق من اللجان العاملة، حيث تقدم في اليوم الأول ما يقارب 8000 متقدم ومتقدمة من الباحثين عن عمل، للمنافسة على 1560 وظيفة، تستهدف مخرجات المنشآت التدريبية للبنين والبنات لدى أكثر من 72 شركة ومؤسسة.

مؤسسات وشركات

بدوره، ثمن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار رعاية أمير المنطقة والتي تعتبر حافزاً كبيراً لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، وبين آل جبار أن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متمثلة في الكلية التقنية، والذي بدأت فعاليته لاستقبال التوظيف لـ 1560 فرصة عمل، تقدم لها أكثر 8000 من متقدم ومتقدمة، وذلك بمساهمة 72 مؤسسة وشركة، والتي بدأت باستقبال المتقدمين في اليوم الأول للملتقى.

تميز وريادة

من جانبه أشار رئيس إدارة أعمال الملتقى بكلية التقنية محمد غنام الشريف أن الملتقى التقني للتوظيف يعمل على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات، «واستشعارا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتنا قمنا بتفعيل هذا الملتقى التقني للتوظيف، والذي يساهم في دعم وشغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، وكذلك تمكين الشابات والشباب بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030»، وتخلل الملتقى العديد من الحوارات والدورات التدريبية التي تساهم في تطوير وتنمية خريجي وخريجات الكلية.