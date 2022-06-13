شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمخالف باع زيوت سيارات مغشوشة ولا تطابق المواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهَّرَتْ وزارةُ التجارةِ بمخالفٍ بحريني الجنسية بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في حيازة وعرض وبيع زيوت سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

ونَشَرَتِ الوزارةُ ملخَّصَ الحكمِ القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض ضد صاحب مركز خدمة السيارات الواقع بمحافظة الخرج،المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المُدان عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها،ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقته.

وأكدت "التجارة" متابعتها الدائمة للمنشآت التجارية ومنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينصُّ على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات،وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال،أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وحثُّت الوزارة عموم المستهلكين على تقديم بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900،أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".