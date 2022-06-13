الذهب يهبط أكثر من 2%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض سجلت أسعار المعادن النفيسة انخفاضات حادة، اليوم الإثنين، مع تقلص جاذبيتها وسط صعود الدولار بدعم من رهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.40 بالمئة إلى 1825.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.47 بالمئة إلى 1829.10 دولار للأوقية. أخبار قد تهمك

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