بشرى سارة من بنك التنمية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد مساعد الطعيمي، المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية، أن إجراءات قرض الزواج تستغرق ساعة واحدة.

ولفت الطعيمي، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن قرض الزواج يحصل عليه المستفيد خلال ثلاثة أيام؛ بشرط أن يكون موظفًا أو لديه كفيل على رأس العمل.

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وتابع أن “ركيزة الحماية” مولت أكثر من 2.8 مليون مواطن ومواطنة بقيمة مالية تجاوزت 110 مليار ريال، موضحًا أن قريبًا سوف يطرح البنك منتجات تمويلية جديدة لخدمة ذوي الدخل المحدود.

من جهتها، قالت شيرين العبدالرحمن مدير ادارة تطوير البرامج والمنتجات في بنك التنمية الاجتماعية: لدينا مشروع “يمام كافيه” الذي يوفر مواقع متخصصة ومهيأة بشكل كامل لإنفاذ الأسر المنتجة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.