بيتكوين تستحضر شبح خسائر 2020

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

هوّت العملة الرقمية الأشهر في العالم “بيتكوين” إلى أقل مستوى لها منذ 18 شهرا، نهاية عام 2020، لتسجل 24200 ألف دولار بانخفاض نسبته 12.24% خلال الساعات الأخيرة وبإجمالي 23.46% خلال آخر 7 أيام، وسط خسارة 200 مليار دولار لسوق العملات الرقمية في ساعات قليلة.

وأثرت 4 عوامل على العملة الرقمية الأغلى في العالم على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب إغلاق الصين بسبب وباء فيروس كورونا والتضييق الحكومي من الصين والهند وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية على العملة الرقمية، بالإضافة إلى التضخم العالمي العالي عقب تراجع معدلات الناتج المحلي الأمريكي ورفع الاتحاد الفيدرالي سعر الفائدة، بعدما بلغ التضخم في أمريكا أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

وبلغ أعلى سعر تداول للعملة 69000 ألف دولار في نوفمبر الماضي، لكن الانخفاض الحادث مؤخرا يرجعه خبراء أسواق المال بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية إلى تفضيل المستثمرين شراء الدولار وأدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة بدلا من العملة الرقمية.

وعلى الرغم من هذا يتوقعون ارتفاع سعر العملة مرة أخرى استنادا على القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى أن كل قاع منخفض يتبعه زيادة قوية مرة أخرى، ويستدلون على ذلك بانخفاض برميل نفط تكساس أقل من صفر ثم ارتداده بعد عامين إلى 110 دولار.

وذكرت منصة “كوين ماركت كاب” المتخصصة بتداول العملات الرقمية، أن الانهيارات ضربت السوق لتتجاوز خسائر بعض العملات أكثر من 18%، فخسر السوق 2.2% من قيمته في أقل من ساعة ليصبح 997 مليار دولار مقابل 1.02 تريليون دولار في تعاملات الصباح الباكر، لتشمل الهزائم عملات بيتكوين ودوجكوين وكاردانو وبولكادوت، في ظل حجم تداول بلغ 115.80 مليار دولار.

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ويعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا مهما غدا الثلاثاء والأربعاء وسط توقعات برفع الفائدة بنسبة 0.75 بدلا من 0.5%، في الوقت الذي كشف فيه فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات والدولية في بورصة العملات المشفرة”Luno”، لشبكة “سي إن بي سي”، عن توقعه الاتجاه إلى الركود لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج أخيرا إلى معالجة جانب الطلب لإدارة التضخم، لأن السوق لم يصل إلى القاع وقد يصعد مرة أخرى.

وكانت بيتكوين في صدارة الخاسرين اليوم تبعتها، عملة “إيثريوم” التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بخسائر بنسبة 5.8%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 26.4% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 1380 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 166.2 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 15.9%.

واستقرت عملة “تيزر”، الثالثة من حيث القيمة السوقية، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 72.2 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 6.9%.

كما استقرت عملة “يو إس دي”، عند مستوى 1 دولار، بينما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 54 مليار دولار لتحصد حصة سوقية تبلغ نسبتها 5.16%.

بينما سجلت عملة “بي إن بي” خسائر بنسبة 4.7%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 20% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 245.77 دولار.

وهبطت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 39.8 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 3.8%.

دخل عالم العملات المشفرة في انهيار كامل خلال أسبوع في هبوط متواتر أثار ذعر المتعاملين خشية خسائر تاريخية، للعملة التي تواصل الترنح لمدة طويلة منذ يوليو العام الماضي.

الهبوط المستمر وعمليات البيع بينت ما تمثله العملات الرقمية المشفرة من مخاطر كونها تجريبية وغير منظمة.

وبحسب نيويورك تايمز لم يساعد حديث المشاهير أمثال كيم كارداشيان وأباطرة التكنولوجيا كإيلون ماسك حول العملات المشفرة في تعافيها، مشيرة إلى أن الانخفاض المتسارع لعملات بتكوين إيثريوم، يمكن أن يخفي المكاسب المالية التي حظيت بها على مدار عامين بين عشية وضحاها.