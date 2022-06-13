اخبار الخليج – تعرّف على السير الذاتية للوزراء الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - الدكتور محمد بن مبارك بن دينة

الخبرات الوظيفية:

الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة (2014)

نائب الرئيس التنفيذي – المجلس الأعلى للبيئة (2013)

مدير الاعتماد وضمان الجودة في كلية الهندسة – جامعة البحرين (2012)

أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية – جامعة البحرين (2007)

المؤهل العلمي:

شهادة دراسات عليا في الممارسة الأكاديمية – جامعة يورك سانت جون (2010)

دكتوراه في الهندسة الكيميائية – امبريال كوليدج (2007)

دبلوما الكلية الملكية – امبريال كوليدج (2006)

ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية – جامعة ويلز، سوانسي (1999)

بكالوريوس في هندسة البترول – جامعة الإمارات العربية المتحدة (1995)

يوسف بن عبدالحسين خلف

عمل يوسف عبد الحسين خلف كمحامٍ ومستشار قانوني منذ عام 1990 وحتى عام 2002 حيث كان مجازاً للترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية في مملكة البحرين، وهو محكم معتمد لدى محاكم البحرين وعدد من مراكز التحكيم الإقليمية والدولية. وعمل في الفترة من عام 2002 إلى عام 2005 كمستشار للشئون القانونية في ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، ويشغل منذ عام 2005 حتى الآن منصب رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، وعمل بالإضافة إلى عمله بمجلس التنمية الاقتصادية كمستشار قانوني بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2013 إلى 2020 ويعمل منذ 2020 مستشاراً قانونياً بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وساهم خلال فترة عمله في صياغة مجموعة من قوانين مملكة البحرين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمدنية والإدارية، كما شارك في العديد من الدراسات القانونية والاقتصادية الرامية الى تطوير البنية التشريعية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.

بالإضافة الى خبراته القانونية شغل يوسف خلف عضوية العديد من اللجان ومجالس الإدارة، فهو حالياً عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، ومجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومجلس أمناء مجلس التعليم العالي، ولجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية، ومجلس أمناء مركز مينا للاستثمار (بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)، ومجلس أمناء ومجلس إدارة مدرسة ابن خلدون الوطنية.

كما كان عضواً بلجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، ولجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، ومجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو)، ومجلس إدارة شركة تطوير للبترول، وجمعية المحامين البحرينية.

وهو حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى عام 2014، ووسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عام 2022.

نواف بن محمد المعاودة

الخبرات الوظيفية:

2012 الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية (2012)

2013 رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين (2013)

2010 رئيس نيابة من الفئة (أ) بدرجة رئيس محكمة كبرى (2010)

المؤهل العلمي

حمد بن فيصل المالكي

الخبرات الوظيفية:

مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء (2021)

رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء (2020)

وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (2019)

منسق عام للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (2017)

مدير البحوث ومن ثم مدير المشاريع ب‍مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (2013)

مدير المشاريع في ديوان ولي العهد (2012)

مدير المشاريع في مجلس التنمية الاقتصادية (2005)

وزارة التربية والتعليم (2003)

المؤهل العلمي:

حاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية وكهربائية من جامعة نيبير في اسكوتلندا.

حاصل على ماجستير إدارة وهندسة من جامعة نورث امبريا في إنجلترا.

حاصل على ماجستير إدارة حكومية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية (2013)

حاصل على تقدير جلالة الملك المفدى بمنحه وسام الكفاءة في عام 2016.

آمنة بنت أحمد الرميحي

الخبرات الوظيفية:

وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني )2021(

وكيل مساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (2019)

مدير مشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (2013)

المؤهل العلمي:

بكالوريوس نظم معلومات إدارية – جامعة البحرين

رمزان بن عبدالله النعيمي

2020 مستشار قانوني بديوان الرقابة المالية والإدارية

2018 قاضي بالمحكمة الكبرى المدنية

2016 المدير التنفيذي لمعهد الدراسات القضائية

2016 أستاذ مساعد – كلية الحقوق جامعة البحرين

2021 عضو الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل