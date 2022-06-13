اخبار الخليج – تعرّف على السير الذاتية للوزراء الجدد

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محمد بن مسعود - الدمام - الدكتور محمد بن مبارك بن دينة
الخبرات الوظيفية:
- الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة (2014)
- نائب الرئيس التنفيذي – المجلس الأعلى للبيئة (2013)
- مدير الاعتماد وضمان الجودة في كلية الهندسة – جامعة البحرين (2012)
- أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية – جامعة البحرين (2007)
المؤهل العلمي:
- شهادة دراسات عليا في الممارسة الأكاديمية – جامعة يورك سانت جون (2010)
- دكتوراه في الهندسة الكيميائية – امبريال كوليدج (2007)
- دبلوما الكلية الملكية – امبريال كوليدج (2006)
- ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية – جامعة ويلز، سوانسي (1999)
- بكالوريوس في هندسة البترول – جامعة الإمارات العربية المتحدة (1995)
يوسف بن عبدالحسين خلف
عمل يوسف عبد الحسين خلف كمحامٍ ومستشار قانوني منذ عام 1990 وحتى عام 2002 حيث كان مجازاً للترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية في مملكة البحرين، وهو محكم معتمد لدى محاكم البحرين وعدد من مراكز التحكيم الإقليمية والدولية. وعمل في الفترة من عام 2002 إلى عام 2005 كمستشار للشئون القانونية في ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، ويشغل منذ عام 2005 حتى الآن منصب رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، وعمل بالإضافة إلى عمله بمجلس التنمية الاقتصادية كمستشار قانوني بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2013 إلى 2020 ويعمل منذ 2020 مستشاراً قانونياً بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وساهم خلال فترة عمله في صياغة مجموعة من قوانين مملكة البحرين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمدنية والإدارية، كما شارك في العديد من الدراسات القانونية والاقتصادية الرامية الى تطوير البنية التشريعية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.
بالإضافة الى خبراته القانونية شغل يوسف خلف عضوية العديد من اللجان ومجالس الإدارة، فهو حالياً عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، ومجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومجلس أمناء مجلس التعليم العالي، ولجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية، ومجلس أمناء مركز مينا للاستثمار (بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)، ومجلس أمناء ومجلس إدارة مدرسة ابن خلدون الوطنية.
كما كان عضواً بلجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، ولجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، ومجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو)، ومجلس إدارة شركة تطوير للبترول، وجمعية المحامين البحرينية.
وهو حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى عام 2014، ووسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عام 2022.
نواف بن محمد المعاودة
الخبرات الوظيفية:
- 2012 الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية (2012)
- 2013 رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين (2013)
- 2010 رئيس نيابة من الفئة (أ) بدرجة رئيس محكمة كبرى (2010)
- المؤهل العلمي
حمد بن فيصل المالكي
الخبرات الوظيفية:
- مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء (2021)
- رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء (2020)
- وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (2019)
- منسق عام للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (2017)
- مدير البحوث ومن ثم مدير المشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (2013)
- مدير المشاريع في ديوان ولي العهد (2012)
- مدير المشاريع في مجلس التنمية الاقتصادية (2005)
- وزارة التربية والتعليم (2003)
المؤهل العلمي:
- حاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية وكهربائية من جامعة نيبير في اسكوتلندا.
- حاصل على ماجستير إدارة وهندسة من جامعة نورث امبريا في إنجلترا.
- حاصل على ماجستير إدارة حكومية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية (2013)
- حاصل على تقدير جلالة الملك المفدى بمنحه وسام الكفاءة في عام 2016.
آمنة بنت أحمد الرميحي
الخبرات الوظيفية:
- وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني )2021(
- وكيل مساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (2019)
- مدير مشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (2013)
المؤهل العلمي:
- بكالوريوس نظم معلومات إدارية – جامعة البحرين
رمزان بن عبدالله النعيمي
- 2020 مستشار قانوني بديوان الرقابة المالية والإدارية
- 2018 قاضي بالمحكمة الكبرى المدنية
- 2016 المدير التنفيذي لمعهد الدراسات القضائية
- 2016 أستاذ مساعد – كلية الحقوق جامعة البحرين
- 2021 عضو الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل
- 2016 دكتوراة في العلوم القضائية – جامعة جورجتاون – الولايات المتحدة الأمريكية
- 2011 ماجستير في القانون – جامعة جورجتاون – الولايات المتحدة الأمريكية
- 2008 بكالوريوس في الحقوق – جامعة البحرين
أسامة بن أحمد العصفور
- يحمل شهادة ليسانس الحقوق من جامعة بيروت العربية
- حاصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة المملكة
- 2018 الأمين العام لمجلس الشورى
- 2013 نائب الأمين العام بالأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية
- عضو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
- عمل بالمحاكم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
- عمل بجهاز النيابة العامة منذ تأسيسها وتدرج فيها، حتى عين رئيسًا بالنيابة العامة
ياسر بن إبراهيم حميدان
– البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة ليهاي (Lehigh University) – الولايات المتحدة الأمريكية، 1993م
– عضو مجلس الشورى
– لديه خبرة تزيد على عشرين عامًا في القطاعين المصرفي والمالي في مملكة البحرين، شغل عدة مناصب في بنك الخليج الدولي 1993 – 2012 ومنها:
- رئيس قسم الاستثمار (2008 – 2012)
- رئيس قسم الدخل الثابت ومشتقاته، تابع للخزينة المالية لدى الشركة (1995 – 2008)
- عضو مجلس إدارة بورصة البحرين (2010 – 2016)
- عضو مجلس إدارة شركة البحرين للألمنيوم – ألبا (2017).
إبراهيم حسن علي الحواج
تاريخ الميلاد: 21-8-1963م
الخبرات الوظيفية:
- الوكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (2021-حتى تاريخه).
- الوكيل المساعد للصرف الصحي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (2020م).
- الوكيل المساعد للخدامات الفنية – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (2015م).
- مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (2006م).
- مدير بالوكالة لإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي – وزارة الأشغال والأسكان سابقاً (2005م).
- رئيس قسم الخدمات الهندسية للصرف الصحي – وزارة الأشغال والزراعة سابقاً (2000م).
- مهندس مدني أول – وزارة الأشغال والكهرباء والماء سابقاً (1992م).
- مهندس مدني– وزارة الأشغال والكهرباء والماء سابقاً (1989م).
- مهندس متدرب – وزارة الأشغال والكهرباء والماء سابقاً (1986م).
- المؤهل العلمي الشهادة الاحترافية في إدارة المشاريع (PMP).
- بكالوريوس في الهندسة المدنية – Wayne State University / الولايات المتحدة الأمريكية (1986م).
فاطمة جعفر منصور الصيرفي
تاريخ الميلاد: 2-10-1984م
الخبرات الوظيفية:
- نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض (2021م – حتى تاريخه)
- مدير إدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية – مركز الاتصال الوطني (2018م)
- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي – مركز الاتصال الوطني (2017م)
- رئيس مكتب الاتصال الحكومي- وزارة شئون الإعلام (2014م)
- رئيس الاتصال والعلاقات الدولية – وزارة شئون الإعلام (2013م).
- باحث أول – وزارة شئون الإعلام (2012م).
- أخصائي أول – Capivest (أبريل 2009- فبراير 2011م).
- أخصائي – Capivest (سبتمبر 2007- مارس 2009م).
- مساعد – Capivest (أكتوبر 2005- مارس 2007م).
- المؤهل العلمي بكالوريوس في إدارة الأعمال (تسويق)- University of Sunderland / المملكة المتحدة (2005)
جليلة السيد جواد حسن جواد
تاريخ الميلاد: 28-01-1976م
الخبرات الوظيفية:
- الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية (2020م – حتى تاريخه)
- استشاري صحة عامة – وزارة الصحة (2008م).
- استشاري طب بشري – وزارة الصحة (2007م)
- طبيب بشري – وزارة الصحة (2005م)
- طبيب مقيم أول – وزارة الصحة (2004م)
- متدرب – وزارة الصحة (2000م)
- المؤهل العلمي ماجستير طب المناطق الاستوائية والصحة الدولية – جامعة لندن – غير مصدقة (2008م)
- بكالوريوس في الطب والجراحة – جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية – مصدقة (2000م).
- شهادة المجلس العربي – طب الاسرة (2005م)
نور علي سلطان حسين الخليف
تاريخ الميلاد: 11-4-1984م
الخبرات الوظيفية:
- الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية – وزارة المالية والاقتصاد الوطني (2021م – حتى تاريخه)
- مدير إدارة المعلومات والمؤشرات الاقتصادية – وزارة المالية والاقتصاد الوطني (2019م)
- مستشار أول – Newtown Consult (2016م – يوليو 2018م).
- مدير أول الاستشارات – Deloitte LLP / المملكة المتحدة (2015م).
- محاسب أول – British Business Bank / المملكة المتحدة (2015م).
- مدير الاستشارات- Deloitte LLP / المملكة المتحدة (2014م).
- مساعد مدير التدقيق – Deloitte LLP / المملكة المتحدة (2008م).
- المؤهل العلمي ماجستير في الاقتصاد – London School of Economics / المملكة المتحدة (2008م).
- بكالوريوس في الرياضيات والاقتصاد – London School of Economics / المملكة المتحدة (2007م).
محمد ثامر خليفة هزاع الكعبي
تاريخ الميلاد: 1-1-1960م
الخبرات الوظيفية:
- وكيل شئون الطيران المدني – وزارة المواصلات والاتصالات (2016م – 21 يناير 2022م)
- الرئيس التنفيذي لعمليات المطار – شركة مطار البحرين (2013م).
- نائب الرئيس لعمليات المطار – شرطة مطار البحرين (2010م).
- مدير إدارة المطار– شئون الطيران المدني (2006م).
- مدير إدارة المطار بالوكالة – شئون الطيران المدني (2005م).
- مستشار التخطيطي الاستراتيجي وضبط الجودة – شئون الطيران المدني (2004م).
- رئيس إدارة الحركة الجوية – شئون الطيران المدني (1999م).
- أخصائي معايير المراقبة الجوية – شئون الطيران المدني (1997م).
- مشرف الحركة الجوية – شئون الطيران المدني (1989م).
- مراقب جوي – شئون الطيران المدني (1981م).
- متدرب – شئون الطيران المدني (1978م).
- المؤهل العلمي ماجستير إدارة اعمال – Glamorgan University (2001م).
- دبلوم المراقبة الجوية – Civil aviation College (1981م).
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