“التجارة” تشهر بمقيم “بحريني” باع زيوت سيارات مغشوشة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض شهرت وزارة التجارة بمخالف بحريني الجنسية بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في حيازة وعرض وبيع زيوت سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. وتؤكد وزارة “التجارة” متابعتها الدائمة للمنشآت التجارية ومنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. أخبار قد تهمك

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