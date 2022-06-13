محمد بن مسعود - الدمام - مجلس الاعتماد يتسلّم طلب اعتماد برنامجي الصيدلة والمختبرات بالجامعة الماليزية بإب.

تسلـّم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصنعاء اليوم طلب الجامعة الماليزية بمحافظة إب، بشأن تقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان جودة تنفيذ برنامجي الصيدلة، والمختبرات الطبية، وتأهيلهما للحصول على الاعتماد الخاص “البرامجي”.

وخلال التسليم، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ونائبه الدكتور علي شرف الدين، وقع رئيس مجلس الاعتماد الدكتور أحمد الهبوب، ورئيس مجلس أمناء الجامعة قاهرة الهلالي، اتفاقية التقدم بطلب كتابي موقع ومعمد من المسئول المخول قانوناً بالجامعة إلى مجلس الاعتماد بشأن طلب مساعدة المجلس للجامعة في تقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان تنفيذ جودة برنامجي الصيدلة والمختبرات وتأهيلهما للاعتماد الخاص” البرامجي” تمهيداً للتقدم للحصول على الاعتماد الدولي.

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وتتضمن الاتفاقية البدء بعملية التقويم الذاتي للبرنامجين وفقاً لوثيقة ودليل معايير الاعتماد الخاص البرامجي والنماذج ذات العلاقة الصادرة من مجلس الاعتماد الاكاديمي، وإلزام الجامعة بمنهجية تنفيذ دراسة التقويم الذاتي خلال الفترة الزمنية المحددة، فيما يقوم المجلس بتقديم الدعم الفني والاستشاري بخصوص ضمان الجودة للبرنامجين وتأهيلهما للاعتماد الخاص من خلال تحديد جوانب القوة والضعف في الأداء ووضع خطة التحسين اللازمة لتجاوز الصعوبات.

وأكد وزير التعليم العالي، أن التقدم للحصول على الاعتماد الخاص البرامجي أصبح يشكل ضرورة ملحة وقضية وطنية لتأهيل البرامج الأكاديمية في الجامعات اليمنية وفقاً للمعايير الدولية على طريق نيل الاستحقاق العالمي.. مشيدا بالخطوات التطويرية التي قطعتها الجامعة الماليزية.

فيما أشاد رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي، بمبادرة الجامعة الماليزية وتقدمها للحصول على الاعتماد الوطني” البرامجي” .. مؤكداً أن هذه الخطوة تعد بداية لنزول اللجان إلى الجامعة لتقييم أوضاعها وفحص ملفاتها ومدى جاهزيتها للحصول على الاعتماد الخاص وتنفيذ سلسلة من الورش التدريبية.

فيما استعرضت رئيسة مجلس أمناء الجامعة، مراحل تحديث وتطوير برامجها وفقاً للمعايير الأكاديمية .. مؤكدة أن الخطوات التي تقوم بها الجامعة تأتي في إطار تحقيق أهداف ورؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية ووفقاً لمضامين الرؤية الوطنية.

حضر التوقيع قيادات وزارة التعليم العالي وأعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، ورئيس اتحاد الجامعات الأهلية الدكتور يحيى أبو حاتم، والأمين العام الدكتور محمد الخامس وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية .