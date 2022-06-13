إصابة وزير الصحة الأمريكي بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن الفحوص أظهرت إصابة الوزير كزافييه بيسيرا بفيروس كورونا صباح الإثنين وذلك بعد إجراء اختبار للأجسام المضادة، مضيفة أنه كان يعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بيسيرا لا يعتبر مخالطا للرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس.

وحصل بيسيرا على تطعيم كامل من فيروس كورنا بالإضافة إلى جرعة معززة. وكانت آخر مرة جاءت فيها نتيجة اختباره إيجابية في مايو.