اخبار الرياضه السعوديه وصفي: رسالتي وصلت «رينارد» وطموحي «الأخضر»

وأضاف صانع اللاعب السعودي وصفي بقوله: «طموحي كبير جداً والحمدلله، فأنا أسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافي التي أطمح لها، ورسالتي وصلت لمدرب المنتخب السعودي الأول الفرنسي هيرفي رينارد، فأنا أثق في قدراتي وإمكاناتي تماماً من خلال الجاهزية الكاملة، ولا أطلب الكثير من المدرب رينارد سوى فقط منحي الفرصة البسيطة للتجربة الفنية مع الأخضر السعودي حتى أُظهر مالديَّ من إمكانات وقدرات قد تتناسب مع أسلوبه وفكره الفني، وفي النهاية خدمة منتخب بلادي وهو الشرف الكبير لي».
وزاد: «تجربتي الحالية مع نادي أونيون فييرا الإسباني تُعتبر رائعة حيث تمكنت ولله الحمد من كسب ثقة مدرب الفريق الإسباني رافي كراسكو، وإثبات وجودي من خلال مُشاركتي في 10 مباريات ساهمت خلالها في تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم هذا الموسم قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، وبـ77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين فريق أغايتي، وهذا يُعتبر إنجازا جيدا خلال فترة زمنية قصيرة بغض النظر عن درجة المسابقة، وأفتخر بأنني أول لاعب سعودي مُحترف خارج السعودية يُحقق لقبا أوروبيا في تاريخ سجل اللاعبين السعوديين المحترفين في أوروبا».
واختتم مُصعب وصفي حديثه مؤكداً بأن تجربته مع نادي أونيون فييرا، أضافت له الكثير بقوله: «اكتسبت خلال تجربتي الاحترافية في إسبانيا مزيداً من الاحتكاك والخبرة والتعود على الأجواء الأوروبية والنظام الاحترافي والالتزام والانضباط بعد تجربتي السابقة مع نادي الكركون الإسباني، وكذلك مُشاركتي في المعسكر التدريبي لأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال بداية لعب كرة القدم، وكُلها تجارب جيدة أعطتني مزيدا من النضج والالتزام والتطوير لموهبتي الكروية ومازلت أعمل الكثير من أجل السعي للأفضل».
ويمتاز صانع اللعب السعودي مُصعب أحمد وصفي، بطول القامة وصناعته للعب بكلتا القدمين والمهارات الفردية العالية والسرعة والدقة في التسديد والتمرير واللعب الجماعي مع الفريق، والفكر الاحترافي والنضج الكروي والبُنية الجسمانية الجيدة، وتنفيذ الركلات الثابتة والقدرة على التسديد من مسافات بعيدة.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه أخضر الصالات يخسر ذهب غرب آسيا
- اخبار الخليج - الوزراء الجدد يؤدّون القسم أمام جلالة الملك الأربعاء
- المملكة تستضيف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نوفمبر القادم
- متطلبات وطريقة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًا عبر منصة أبشر
- تحذير أوروبي من تفشي “متحورين جديدين” من أوميكرون
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه وصفي: رسالتي وصلت «رينارد» وطموحي «الأخضر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.