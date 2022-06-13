متطلبات وطريقة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًا عبر منصة ⁧أبشر⁩

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أتاحت الأحوال المدنية خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيا عبر منصة أبشر. وقال الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، إن متطلبات الخدمة “نسخة من جواز السفر”. وللاستفادة من الخدمة يجب تسجيل الدخول لحساب المستفيد، في منصة أبشر ثم تقديم طلب إلكتروني عبر “تواصل”.

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