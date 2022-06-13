تحذير أوروبي من تفشي “متحورين جديدين” من أوميكرون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، من احتمال انتشار المتحورين الفرعيين الجديدين (بي إيه.4 وبي إيه.5) من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحذر المركز من أنه لا يبدو أن السلالتين (بي إيه.4 وبي إيه.5) تنطويان على مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة لكن الزيادة في أعداد الإصابات نتيجة ارتفاع معدلات العدوى وحدها تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات.

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