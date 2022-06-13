اخبار الخليج – الملك المعظّم يصدر التعديل الوزاري الجديد.. تعرّف على الوزراء الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعديل وزاري جاء فيه: يُعيَّن كل من: 1. معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية.

2. سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل.

3. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة.

4. سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشئون البلديات والزراعة.

5. سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا للنفط والبيئة.

6. سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصلات والاتصالات.

7. سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا للأشغال.

8. سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشؤون القانونية.

9. سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية الاجتماعية.

10. سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.

11. سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا للصحة.

12. سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزيرًا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

13. سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.

14. سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني.

15. سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة.

16. سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة.

17. سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيرًا لشؤون الإعلام

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