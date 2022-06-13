عاجل.. تعديل وزاري بالبحرين يضم 17 حقبة.. أبرزها النفط والصحة

محمد بن مسعود - الدمام - المنااطق ـ فريق التحرير أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ـ حفظه الله ورعاه ـ المرسوم رقم (25) لسنة 2022 بتعديل وزاري. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، جاء في المرسوم: المادة الأولى تلغى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة. المادة الثانية يُعيَّن كل من: أخبار قد تهمك معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية. سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة. سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون البلديات والزراعة. سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة. سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات. سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال. سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشئون القانونية. سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية. سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء. سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة. سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف. سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشئون مجلس الوزراء. سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني. سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة. سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة. سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشئون الإعلام. ونصت المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. قد يهمك أيضاً :- ملك إسبانيا يستقبل وزير الخارجية عاجل.. بيان من الموارد البشرية بشأن فيديو متداول لحارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه سماحة المفتي يستقبل طلابًا من الإمارات والبحرين اعلان هام بشأن توقف فيزا الزيارة من اليمن إلى المملكة ابتداء من هذا التاريخ؟ شاهد.. استشاري يعلق على قرار رفع الإجراءات الاحترازية وكيف سنتعامل خلال الأيام المقبلة

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