محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
أصدرت وزارة الموارد البشرية، اليوم الاثنين، بيانا، حول الفيديو المتداول لـ حارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه في إحدى المنشآت.
وقال متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه في إحدى المنشآت، نوضح بأن فريق الرقابة الميدانية في وزراة الموارد البشرية قد باشر الحالة، للتحقق من صحة المعلومات ومتابعة الحيثيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفات تثبت لهم.
وخلال الساعات الماضية تداول نشطاء “توتير” مقطع فيديو لحارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه في إحدى المنشآت، مطالبين بسرعة التدخل لحل مشكلته.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بيان من الموارد البشرية بشأن فيديو متداول لحارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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