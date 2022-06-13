سماحة المفتي يستقبل طلابًا من الإمارات والبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، وفداً طلابياً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قدموا إلى زيارة المملكة والسلام على سماحة المفتي.

ورحب بهم سماحته، وحثهم على الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.