شاهد.. استشاري يعلق على قرار رفع الإجراءات الاحترازية وكيف سنتعامل خلال الأيام المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
قال الدكتور وائل باجهموم، استشاري الأمراض المعدية، اليوم الاثنين، إننا سنتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترةو المقبلة إذ ظهرت أي إصابات جديدة.
وأضاف في تصريحات لـ الإخبارية، أن ما حدث هو انعكاس لما تم خلال السنوات الماضية، وعلى جيعا أن نفخر بهذا.
وأكد استشاري الأمراض المعدية، أننا يجب أن نفخر بالأعمال التي قامات بها الحكومة والتي تتخذ القرار بشكل مباشر وسريع، وأن صحة المواطن والمقيمن أهم ما يكون على أرض هذا الوطن.
كما يجب أن نفخر بأبطالنا في وزراة الصحة، ووزارة الإعلام التي قامت بدروها في التوعية.
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