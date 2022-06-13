في وادي العجمان .. وفاة أب وابنه عطشا في الصحراء - #عاجل

وفي التفاصيل، ذهب الأب وأخذ معه ابنه البالغ من العمر 7 سنوات، إلى موقع رعي الأغنام في البر وهو موقع صحراوي يبعد نحو 25 كيلومترا عن هجرة مغطي، التابعة لمحافظة النعيرية. ولكن السيارة علقت في الرمال، حيث حاول الأب جاهدا إخراجها، إلا أن التعب أنهكه مع ارتفاع درجة الحرارة.
وعندما يئس من إخراجها وهو في موقع لا يتوفر فيه أي إرسال أو شبكة اتصال، قرر التحرك من المكان، والذهاب مشيا على الأقدام باتجاه هجرة مغطي، لكن فيما يبدو أن الأب لم يستطع مواصلة السير فسقط ميتا.
ومضى الطفل حيث عثر عليه في مكان بعيد عن والده وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي هو أيضا.
وقد تم نقل الأب والابن إلى ثلاجة مستشفى الأمير سلطان بمليجة لحين الانتهاء من الإجراءات، وسيتم الدفن في مقبرة مغطي.
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