المرئي والمسموع تستقبل طلبات تصاريح تغطية الحج

إعلام " . تواصل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استقبال طلبات إصدار تصاريح التغطية الإعلامية لموسم حج 1443هــ عبر منصة "" . وتتيح المنصة استخراج "تصاريح الحج" بكل سرعة وسهولة، من خلال الخدمات التالية: تصريح الوفود الإعلامية المحلية، والوفود الإعلامية الدولية، والأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المؤقتة، وتصريح مؤقت لدخول سيارات الربط العلوي بالأقمار الصناعية "عربات البث". ودعت الراغبين بالاستفسارات والملاحظات إلى التواصل عبر الرقم الموحد 920004242، أو حساب خدمة العملاء في تويتر @GCAMCare.



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