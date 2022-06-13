خلال خمسة أشهر .. “20” دورة تدريبية لفتيات دار التربية الاجتماعية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت دار التربية الإجتماعية للبنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الخمسة أشهر الماضية مايقارب من 20 دورة تدريبية ” اونلاين ” لفتياتها البالغ عددهن 60 مستفيدة .

اقيمت الدورات بالتعاون مع اكثر من جهة مثل جمعية أعمال للتدريب وهيئة الهلال الأحمر السعودي وبعض المعاهد والمراكز التدريبية الأخرى ومن ابرز عناوين الدورات “مهارات القيادة الادارية والتفكير الناقد ومهارات إعداد العروض التقديمية ودورة بعنوان اجعل من فشلك مكسباً ودورة التميز الوظيفي ودورة افهم اعماقك وذاتك

ودورة فنون محادثة الجمهور .

كما نظمت الدار مؤخراً محاضرتين توعويتين للموظفات والفتيات عن مضاعفات مرض السكري ومخاطر التدخين بالتعاون مع جمعيه السكري السعودية الخيرية ووزارة الصحة للتثقيف الإكلينيكي وصاحب المحاضرتين توزيع اجهزة قياس السكر ومعرض توعوي وبعض العروض المرئية .