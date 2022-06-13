فنون تبوك تدعو المصورين للمشاركة في المعرض السعودي الأمريكي المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

دعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك المصورين والمصورات للمشاركة في المعرض السعودي الأمريكي المشترك الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع القسم الثقافي بالقنصلية الأمريكية بجدة خلال شهر يونيو الجاري.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد العنزي أن المعرض يجسد رسالة الفنون في مد جسور التواصل الثقافية والإنسانية بين المجتمعات والحضارات ورصد المعالم الثقافية والحضارية والتراثية بين البلدين مشيرًا إلى أهمية إطلاع المشاركين على محاور وشروط قبول الأعمال.

ودعت الجمعية إلى إرسال الصور قبل الساعة التاسعة من يوم 15 يونيو 2022 على أن يبرز العمل المقدم المعالم السعودية الثقافية والحضارية وأن يكون العمل من تصوير المشارك إضافةً إلى تناول أهم المعالم التراثية والأثرية والرقصات الشعبية والمناسبات الوطنية والعلوم وتكنلوجيا الفضاء ومعالم سياحية ذات عمق تاريخي وكذلك الطبيعة والمباني ذات التصاميم الهندسية الإبداعية والرياضية.