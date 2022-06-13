محافظ الخرج يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بتعليم المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - رعى محافظ محافظة الخرج، الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، وبحضور مدير التعليم بمحافظة الخرج،الدكتورخالد بن عبدالله العتيبي، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية، الذي نظمه قسم النشاط الطلابي، صباح اليوم الاثنين، على مسرح جمعية البر الخيرية بالمحافظة. وفور وصول سعادته لمقر الحفل عزف السلام الوطني. بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي؛ بالقرآن الكريم، تلاه الطالب معاذ السيف، ثم ألقى مدير التعليم الدكتور ،كلمته بهذه المناسبة، حيث رحب في بدايتها باسمه وباسم كافة منسوبي تعليم الخرج؛ بسعادة المحافظ، وبكافة الحضور. وقال د. العتيبي في كلمته : إن هذا الحفل يمثل مرحلة الحصاد، وجني الثمار من حديقة العلم والتعليم. موضحا أن كافة البرامج التربوية في تعليم الخرج تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار الدكتور العتيبي، إلى أن هناك أكثر من 400 منشط تربوي قدمها تعليم الخرج للميدان ،منها أكثر من 75 منجزا حققت جوائز على مستوى المملكة. وبيّن مدير التعليم أن برامج النشاط في تعليم الخرج تسعى لبناء الإنسان الذي هو أساس بناء المجتمع وتنميته، مثمنا الدور الكبير الذي قام به فريق العمل في تعليم الخرج الذي اعتبره ( بيت خبرة ) في الأنشطة الطلابية، من خلال التخطيط الفعال والتنفيذ.

وختم مدير إدارة التعليم بالخرج الدكتور خالدالعتيبي. كلمته بتقديم الشكر والتقدير لقسم النشاط الطلابي، ولإدارة الإعلام والاتصال، وكافة منسوبي الأقسام الإدارية ومديري المدارس في الميدان التربوي، والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، على جهودهم التي بذلت طوال هذا العام. مبديا تطلعه إلى أن تتفوق منجزات العام الدراسي القادم، ما تميزت به منجزات هذا العام.

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وبعد كلمة مدير التعليم، قدم طلاب المرحلة المتوسطة لوحة شعرية بعنوان ( تاج العلم) ، ثم قدم النشاط الطلابي عرضا مرئيا باسم ( قصة عام)، بعد ذلك قدم أشبال المرحلة الابتدائية مشهدا مسرحيا باسم ( قيادة التغيير) ، تلاه عرض مرئي لمنجزات قسم النشاط الطلابي خلال هذا العام الدراسي 1443 ( النشاط في أرقام)، أما أوبريت (ملامح البشرى) فقد الخليج 365 برنامج تكريم المدارس المتميزة في الأنشطة الطلابية الذي أختتم به الحفل. حيث قسمت لثلاث فئات ( الفئة الذهبية، الفئة الفضية ، الفئة البرونزية).

حضر الحفل عدد من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة، والمساعد للشؤون التعليمية، والمساعد للشؤون المدرسية، و رؤساء الأقسام في الإدارة، كما حضره مديرو المدارس، ورواد النشاط، ونخبة من طلاب المرحلة الثانوية.