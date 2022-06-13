النقل: فتح طريق مكة المكرمة ـ الليث أمام الحركة المرورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ازدواج طريق مكة المكرمة ـ الليث بطول 30 كلم. وأكدت الوزراة فتح طريق مكة المكرمة ـ الليث للحركة المرورية. جاء ذلك حسبما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

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