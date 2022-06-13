تعرف على عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.. غرامة تصل لـ60 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقا للمادة التاسعة والستون من نظام المرور. ويعاقب المفحط بالعقوبات التالية: في المرة الأولى: حجز المركبة خمسة يوما وغرامة مالية مقدراها عشرون ألف ريال. أخبار قد تهمك في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال. في المرة الثالثة: حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال.

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