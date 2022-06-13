تصل لـ 60 ألف ريال والسجن.. المرور السعودي يكشف عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
كشف المرور السعودي، اليوم الاثنين، عن عقوبة التفحيط، والتى تصل في بعض الأحيان إلى 60 ألف ريال.
وأوضح المرور السعودي، أن المادة 69 من نظام المرور تنص على أن يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بـ حجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وفي المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
أما في المرة الثالثة، فيتم حجز المركبة وتوقيع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أوز تغريمه، بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.
وأشار الكرور السعودي إلى أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في المادة السالف ذكرها المركبات المستأجرة والمسروقة.
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