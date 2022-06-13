القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري .
وأضافت الشرطة في بيان لها :” أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة بسبب خلاف عند صندوق المحاسبة “.
وتابعت ، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة .
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