القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري .

وأضافت الشرطة في بيان لها :” أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة بسبب خلاف عند صندوق المحاسبة “.

وتابعت ، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة .