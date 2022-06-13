شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» تواصل استقبال طلبات تصاريح تغطية الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استقبال طلبات إصدار تصاريح التغطية الإعلامية لموسم حج 1443هــ عبر منصة "إعلام" https://lcsys.gov.sa.

وتتيح المنصة استخراج "تصاريح الحج" بكل سرعة وسهولة، من خلال الخدمات التالية: تصريح الوفود الإعلامية المحلية، والوفود الإعلامية الدولية، والأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المؤقتة، وتصريح مؤقت لدخول سيارات الربط العلوي بالأقمار الصناعية "عربات البث".

ودعت الراغبين بالاستفسارات والملاحظات إلى التواصل عبر الرقم الموحد 920004242، أو حساب خدمة العملاء في تويتر @GCAMCare.