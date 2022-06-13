اخبار السعوديه

«المرئي والمسموع» تواصل استقبال طلبات تصاريح تغطية الحج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» تواصل استقبال طلبات تصاريح تغطية الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استقبال طلبات إصدار تصاريح التغطية الإعلامية لموسم حج 1443هــ عبر منصة "إعلام" https://lcsys.gov.sa.

وتتيح المنصة استخراج "تصاريح الحج" بكل سرعة وسهولة، من خلال الخدمات التالية: تصريح الوفود الإعلامية المحلية، والوفود الإعلامية الدولية، والأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المؤقتة، وتصريح مؤقت لدخول سيارات الربط العلوي بالأقمار الصناعية "عربات البث".

ودعت الراغبين بالاستفسارات والملاحظات إلى التواصل عبر الرقم الموحد 920004242، أو حساب خدمة العملاء في تويتر @GCAMCare.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا