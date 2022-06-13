اخبار الخليج – تعزيز التواصل المباشر بين طبيب الأسرة ومتلقي الخدمة لتحقيق استمرارية العلاج وضمان جودته

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية يعد مشروعاً وطنياً رائداً وطموحاً لتعزيز جودة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المقدمة في الرعاية الصحية الأولية من خلال تحقيق نهج الاستمرارية والشمولية من قبل طبيب الأسرة للمريض وعائلته وتوفير حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات.

وتابع معاليه أنّ حكومة مملكة البحرين لا تأل جهداً في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية في جميع محافظات مملكة البحرين وبما يتماشى مع مبادرات التطوير الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.

وفي هذا الإطار، قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بزيارة ميدانية تفقدية صباح اليوم (الإثنين) إلى مركز الشيخ جابر الصحي في منطقة باربار بالمحافظة الشمالية، والذي يعمل على مدار 24 ساعة ضمن 9 مراكز صحية مماثلة بمختلف محافظات المملكة، ويقدم العديد من الخدمات والبرامج الصحية المتميزة، حيث قام معاليه بجولة ميدانية شملت مختلف أقسام المركز، مشيداً بالمستوى المتميز للمركز وجاهزيته العالية على جميع المستويات.

كما قام معاليه بزيارة مركز البديع الصحي ضمن سلسلة زيارات معاليه لعددٍ من المراكز الصحية بالمحافظة الشمالية* في إطار الوقوف على الاستعدادات لتطبيق مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المحافظة الشمالية، حيث من المؤمل أن يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في برنامج «اختر طبيبك» لأهالي المحافظة خلال الفترة القادمة، والذي تمَّ الشروع بتطبيقه كمرحلة أولى في محافظة المحرق، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لتعميم هذا المشروع الرائد على جميع محافظات المملكة، وبما يكفل حرية الاختيار والاستدامة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس مجلس أمناء الرعاية الصحية الأولية على خطوات العمل الموضوعة في إطار برنامج التسيير الذاتي الذي يتمثل في تحويل المراكز الصحية إلى مراكز ذاتية الإدارة من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، حيث يهدف المشروع إلى منح المواطن حرية الاختيار وتوفير مسارات علاجية لتطوير جودة الخدمات والتنسيق والتواصل بين مقدمي الخدمات وتحسين الرقابة وعمليات اتخاذ القرار والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.

وبدورها، أكدت سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية أنّ برنامج «اختر طبيبك» يهدف لزيادة رضا المستفيدين من الخدمات واستمراريتها وتعزيز الخدمات الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض، حيث تبين بمتابعة المؤشرات الصحية قبل وبعد تطبيق البرنامج بشكل تجريبي في عدد من المراكز، زيادة نسبة الكشف المبكر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري للمترددين من الفئة العمرية 40 عاماً وما فوق، كما زادت نسبة الكشف المبكر لارتفاع نسبة الدهون ولفحص سرطان البروستاتا للرجال للفئة العمرية 50 عاماً، والكشف المبكر لسرطان الثدي للنساء من الفئة العمرية 40 عاماً، وهذا ما يؤكّد نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المنشودة.